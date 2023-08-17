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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дебрецен - Рапид
Дебрецен - Рапид: обзор матча 17 августа 2023
Дебрецен
17.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 5
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Рапид
15'
М. Зайдль
43'
А. Романчук (АГ)
52'
М. Груль
72'
Г. Бургшталлер
90'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Рапид
90'
ГОЛ! 0:5!
А. Байич
Замена
A. Mance
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
86'
82'
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Н. Цветкович
79'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
75'
Замена
М. Морман
️️️️
Й. Ауэр
75'
Замена
М. Хофманн
️️️️
Л. Кверфельд
Замена
N. Baranyai
️️️️
E. Kusnyír
73'
Замена
Д. Барань
️️️️
Д. Бабунски
73'
72'
ГОЛ! 0:4!
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
Д. Лагатор
67'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
J. Oliveira
61'
Желтая карточка
Б. Домингес
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
М. Груль
46'
Желтая карточка
Н. Цветкович
Замена
Б. Домингес
️️️️
M. Szécsi
46'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Романчук
34'
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
31'
Желтая карточка
Й. Ауэр
30'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
25'
Желтая карточка
М. Зайдль
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Зайдль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
33
József Varga
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
4-1-2-3
16
Медьери
29
3
Романчук
15
14
Дрешкович
15
Лончар
94
Лагатор
27
12
Бабунски
10
77
1-5-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
24
Саттльбергер
28
Освальд
5
Кершбаум
18
Зайдль
23
Ауэр
13
Шик
18
Груль
9
Бургшталлер
55
Цветкович
29
25
25
29
77
19
Домингес
19
Домингес
77
12
Бабунски
77
Барань
77
Барань
12
Бабунски
27
89
Кизиридис
89
Кизиридис
27
10
9
9
10
23
Ауэр
5
Морман
5
Морман
23
Ауэр
55
Цветкович
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
55
Цветкович
14
Кверфельд
28
Хофманн
28
Хофманн
14
Кверфельд
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
Остались в запасе
Дебрецен
Рапид
1
Марко Милошевич
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
22
Vajda Botond
ЦП
33
József Varga
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
22
Vajda Botond
ЦП
33
József Varga
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Дебрецен - Рапид
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
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Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
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