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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Дебрецен
Рапид - Дебрецен: обзор матча 10 августа 2023
Рапид
10.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Дебрецен
90'
+2
Замена
A. Mojžiš
️️️️
С. Лончар
Желтая карточка
Р. Кершбаум
90'
+1
90'
+1
Замена
J. Varga
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
89'
Замена
О. Штрунц
️️️️
Н. Кюн
81'
Желтая карточка
Н. Цветкович
75'
71'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
J. Oliveira
70'
Замена
Д. Барань
️️️️
Д. Бабунски
Замена
П. Грайль
️️️️
Н. Саттльбергер
69'
61'
Замена
Б. Домингес
️️️️
M. Szécsi
45'
+5
Желтая карточка
J. Oliveira
Желтая карточка
М. Зайдль
44'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
1-5-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
23
Ауэр
5
Кершбаум
19
Кюн
24
Саттльбергер
18
Зайдль
18
Груль
13
Шик
9
Бургшталлер
55
Цветкович
4-1-2-3
16
Медьери
3
Романчук
15
29
14
Дрешкович
15
Лончар
94
Лагатор
27
12
Бабунски
10
77
24
Саттльбергер
18
Грайль
18
Грайль
24
Саттльбергер
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
19
Кюн
17
Штрунц
17
Штрунц
19
Кюн
15
Лончар
2
2
15
Лончар
10
33
33
10
77
19
Домингес
19
Домингес
77
27
89
Кизиридис
89
Кизиридис
27
12
Бабунски
77
Барань
77
Барань
12
Бабунски
Остались в запасе
Рапид
Дебрецен
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Марко Милошевич
ВР
8
Hamzat Ojediran
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
8
Hamzat Ojediran
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Рапид - Дебрецен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
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0 : 2
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