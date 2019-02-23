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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Де Графсхап
Зволле - Де Графсхап: обзор матча 23 февраля 2019
Зволле
23.02.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
0 : 3
Завершен
Де Графсхап
36'
Т. Лам (АГ)
64'
Ч. Беншоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Де Графсхап
64'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Беншоп
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Лам
Начало матча
Статистика матча Зволле - Де Графсхап
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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