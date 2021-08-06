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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Дармштадт
Мюнхен 1860 - Дармштадт: обзор матча 06 августа 2021
Мюнхен 1860
06.08.2021, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Дармштадт
75'
P. Steinhart (pen.)
80'
Л. Пфайффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мюнхен 1860 - Дармштадт
ГОЛ!
S. Salger
5:3
ГОЛ!
K. Staude
4:3
ГОЛ!
Б. Ману
3:3
ГОЛ!
D. Dressel
3:2
ГОЛ!
Ф. Шнеллхардт
2:2
ГОЛ!
E. Tallig
2:1
ГОЛ!
Ф. Холланд
1:1
ГОЛ!
P. Steinhart (pen.)
1:0
Пенальти не реализован!
П. Пфайффер
Желтая карточка
P. Steinhart (pen.)
120'
112'
Замена
E. Arslan
️️️️
М. Бадер
Желтая карточка
D. Dressel
107'
106'
Замена
Б. Ману
️️️️
Б. Голлер
Замена
K. Goden
️️️️
M. Bar
100'
Замена
R. Neudecker
️️️️
Q. Moll
89'
Замена
E. Tallig
️️️️
S. Mölders
89'
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пфайффер
Замена
K. Staude
️️️️
S. Lex
78'
ГОЛ! 1:0!
P. Steinhart (pen.)
75'
70'
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
N. Celic
42'
Желтая карточка
N. Celic
Желтая карточка
Q. Moll
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
6
Stephan Salger
ЦЗ
14
Dennis Dressel
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
7
Stefan Lex
ЦП
36
P. Steinhart (pen.)
ЦФ
0
Q. Moll
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
9
Sascha Mölders
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Дармштадт
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
24
Янник Мюллер
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЦФ
1
Марсель Шухен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Мюнхен 1860
12
Том Кречмар
ВР
11
Kevin Goden
ЦЗ
31
Richard Neudecker
ЦП
13
Erik Tallig
ЦП
24
Nathan Wicht
ЦП
22
Marco Mannhardt
ЦП
10
Keanu Staude
ЦФ
18
Lorenz Knoferl
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Дармштадт
20
Адриан Станилевич
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦФ
39
Ensar Arslan
ЦФ
3-3-4
1
20
27
6
14
37
7
36
9
15
0
2-1-1-5
26
Бадер
18
Карич
43
14
Голлер
24
Мюллер
1
Шухен
32
Холланд
16
Пфайффер
9
Тиц
15
11
11
15
0
31
31
0
9
13
13
9
7
10
10
7
14
Голлер
37
Ману
37
Ману
14
Голлер
43
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
43
26
Бадер
39
39
26
Бадер
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Дармштадт
12
Том Кречмар
ВР
24
Nathan Wicht
ЦП
22
Marco Mannhardt
ЦП
18
Lorenz Knoferl
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
20
Адриан Станилевич
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
12
Том Кречмар
ВР
24
Nathan Wicht
ЦП
22
Marco Mannhardt
ЦП
18
Lorenz Knoferl
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Станилевич
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Мюнхен 1860 - Дармштадт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
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