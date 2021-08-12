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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дандолк - Витесс
Дандолк - Витесс: обзор матча 12 августа 2021
Дандолк
12.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Витесс
70'
П. Хобан (П)
28'
М. Беро
38'
Я. Гбоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дандолк - Витесс
Желтая карточка
Р. Юрковскис
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
У. Дарфалу
Желтая карточка
П. Хобан
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Р. Базур
86'
Желтая карточка
Д. Ороз
83'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
83'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Д. Дехи
Желтая карточка
Д. Келли
78'
78'
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Манхоф
76'
Желтая карточка
М. Манхоф
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
У. Патчинг
72'
Замена
Р. Юрковскис
️️️️
С. Наттестад
72'
70'
Желтая карточка
С. Тронстад
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Хобан
70'
63'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Н. Фредериксен
63'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Я. Гбоу
Замена
Д. Келли
️️️️
S. Stanton
58'
38'
ГОЛ! 0:2!
Я. Гбоу
Пас отдал
С. Тронстад
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Беро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦФ
1
Alessio Abibi
ЦФ
11
Sam Stanton
ЦФ
7
Майкл Даффи
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Дандолк
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
16
Шон Мюррей
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
4-2-5
23
Даммигэн
5
Наттестад
33
Лихи
4
Бойл
10
МакИлэни
12
Слогетт
1
9
Хобан
7
Даффи
11
8
Патчинг
1-2-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
5
Ороз
9
Дарфалу
42
Манхоф
6
Тронстад
32
Виттек
5
Наттестад
13
Юрковскис
13
Юрковскис
5
Наттестад
11
17
Келли
17
Келли
11
8
Патчинг
29
МакМиллан
29
МакМиллан
8
Патчинг
34
Гбоу
37
Хайек
37
Хайек
34
Гбоу
5
Дехи
8
Домджони
8
Домджони
5
Дехи
42
Манхоф
8
Вруг
8
Вруг
42
Манхоф
8
Фредериксен
81
Фон Мос
81
Фон Мос
8
Фредериксен
Остались в запасе
Дандолк
Витесс
16
Шон Мюррей
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
16
Шон Мюррей
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Дандолк - Витесс
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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2024.04.19 20:16
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