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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Дандолк
Витесс - Дандолк: обзор матча 05 августа 2021
Витесс
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Дандолк
20'
М. Беро
89'
Л. Опенда
65'
П. МакИлэни
76'
П. МакИлэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Витесс - Дандолк
Красная карточка
Л. Опенда
90'
90'
Желтая карточка
S. Stanton
ГОЛ! 2:2!
Л. Опенда
89'
85'
Желтая карточка
A. Abibi
84'
Замена
W. Zahibo
️️️️
П. МакИлэни
84'
Замена
Ш. Мюррей
️️️️
Р. Юрковскис
Замена
Д. Ороз
️️️️
М. Манхоф
83'
Желтая карточка
М. Беро
80'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Р. Базур
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
П. МакИлэни
Пас отдал
П. Хобан
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
68'
Замена
У. Таннан
️️️️
Я. Гбоу
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
П. МакИлэни
Пас отдал
К. Даммигэн
59'
Замена
П. Хобан
️️️️
Д. МакМиллан
48'
Замена
К. Даммигэн
️️️️
Д. Келли
36'
Желтая карточка
П. МакИлэни
ГОЛ! 1:0!
М. Беро
Пас отдал
М. Манхоф
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Дандолк
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
7
Майкл Даффи
ЦФ
11
Sam Stanton
ЦФ
1
Alessio Abibi
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Дандолк
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
2-2-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
37
Хайек
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
6
Тронстад
42
Манхоф
17
Опенда
8
Фредериксен
32
Виттек
4-3-4
4
Бойл
5
Наттестад
33
Лихи
13
Юрковскис
10
МакИлэни
17
Келли
12
Слогетт
1
11
7
Даффи
29
МакМиллан
42
Манхоф
5
Ороз
5
Ороз
42
Манхоф
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
23
Базур
81
Фон Мос
81
Фон Мос
23
Базур
34
Гбоу
6
Таннан
6
Таннан
34
Гбоу
17
Келли
23
Даммигэн
23
Даммигэн
17
Келли
10
МакИлэни
0
0
10
МакИлэни
13
Юрковскис
16
Мюррей
16
Мюррей
13
Юрковскис
29
МакМиллан
9
Хобан
9
Хобан
29
МакМиллан
Остались в запасе
Витесс
Дандолк
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
13
Peter Cherrie
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Остались в запасе
13
Peter Cherrie
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Витесс - Дандолк
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
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