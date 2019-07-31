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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Дандолк
Карабах - Дандолк: обзор матча 31 июля 2019
Карабах
31.07.2019, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Дандолк
12'
Хайме
76'
Аилтон
87'
Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Дандолк
ГОЛ! 3:0!
Хайме
Пас отдал
А. Зубир
87'
ГОЛ! 2:0!
Аилтон
Пас отдал
М. Медведев
76'
ГОЛ! 1:0!
Хайме
Пас отдал
А. Зубир
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
4-4-1-1
13
да Силва
5
Медведев
14
Садыгов
12
Аилтон
4
Маммадов
10
Зубир
8
Мичел
20
Алмейда
9
Хайме
19
Озобич
11
Эмрели
2-3
1
Роджерс
14
Мэсси
4
Бойл
10
МакИлэни
5
Шилдс
2
Гэннон
Остались в запасе
Карабах
Дандолк
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Аарон МакКари
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Статистика матча Карабах - Дандолк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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