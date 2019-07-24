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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дандолк - Карабах
Дандолк - Карабах: обзор матча 24 июля 2019
Дандолк
24.07.2019, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Карабах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Карабах
62'
Желтая карточка
С. Славчев
45'
+3
Желтая карточка
Аилтон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
18
Робби Бенсон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Хайме
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
22
Джон Маунтни
ЦП
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
2-4
1
Роджерс
14
Мэсси
4
Бойл
10
МакИлэни
5
Шилдс
2
Гэннон
18
Бенсон
4-1-4-1
13
да Силва
4
Маммадов
14
Садыгов
12
Аилтон
5
Медведев
2
Гараев
6
Славчев
20
Алмейда
9
Хайме
10
Зубир
11
Эмрели
Остались в запасе
Дандолк
Карабах
1
Аарон МакКари
ВР
22
Джон Маунтни
ЦП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
22
Джон Маунтни
ЦП
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Дандолк - Карабах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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