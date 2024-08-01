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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ДАК 1904 - Зиря
ДАК 1904 - Зиря: обзор матча 01 августа 2024
ДАК 1904
01.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Зиря
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ДАК 1904 - Зиря
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Имишли
2 : 2
20.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
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