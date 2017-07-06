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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дачия - Шкендия
Дачия - Шкендия: обзор матча 06 июля 2017
Дачия
06.07.2017, четверг, 17:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Шкендия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дачия - Шкендия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
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