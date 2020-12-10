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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Црвена Звезда
Слован - Црвена Звезда: обзор матча 10 декабря 2020
Слован
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 6 тур
0 : 0
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Црвена Звезда
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Москера
89'
81'
Замена
Р. Панков
️️️️
М. Дегенек
77'
Желтая карточка
М. Гайич
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
75'
73'
Желтая карточка
М. Гобельич
71'
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Иванич
71'
Замена
М. Гобельич
️️️️
М. Родич
Замена
Я. Матушек
️️️️
Я. Пешек
68'
Замена
Я. Громада
️️️️
М. Беран
68'
53'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
М. Беран
51'
49'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
Желтая карточка
А. Юсуф
32'
27'
Желтая карточка
М. Дегенек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Црвена Звезда
32
Марко Чопич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
3-4-2-1
34
Кноблох
25
Югаш
33
Качараба
3
Микула
3
Косцельник
23
Мара
23
Садилек
10
Пешек
8
Москера
7
Беран
9
Юсуф
4-3-1-2
82
Борян
22
Гайич
19
Милунович
5
Дегенек
23
Родич
8
Канга
35
Жуниор
18
Петрович
4
Иванич
11
Фальчинелли
31
Набуан
7
Беран
14
Громада
14
Громада
7
Беран
8
Москера
22
Фукала
22
Фукала
8
Москера
10
Пешек
10
Матушек
10
Матушек
10
Пешек
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
8
Канга
22
Николич
22
Николич
8
Канга
5
Дегенек
12
Панков
12
Панков
5
Дегенек
23
Родич
77
Гобельич
77
Гобельич
23
Родич
4
Иванич
22
Боаки
22
Боаки
4
Иванич
Остались в запасе
Слован
Црвена Звезда
32
Лукаш Хасалик
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
32
Марко Чопич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
32
Лукаш Хасалик
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Чопич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Слован - Црвена Звезда
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
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