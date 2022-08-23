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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Маккаби Х
Црвена Звезда - Маккаби Х: обзор матча 23 августа 2022
Црвена Звезда
23.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Маккаби Х
27'
А. Пешич
43'
М. Иванич
45+5'
Д. Сандгрен
90'
М. Павков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Маккаби Х
90'
+3
Замена
Р. Гершон
️️️️
Т. Чери
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Павков
Пас отдал
О. Атцили
Желтая карточка
М. Иванич
89'
85'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
Замена
С. Саного Жуниор
️️️️
М. Родич
84'
Замена
М. Павков
️️️️
А. Пешич
78'
Желтая карточка
М. Родич
73'
Замена
К. Кангва
️️️️
К. Гуелор Канга
53'
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
Д. Сандгрен
Желтая карточка
А. Драгович
45'
+4
45'
+4
Пенальти не реализован!
Д. Азиза
ГОЛ! 2:0!
М. Иванич
Пас отдал
А. Пешич
43'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Пешич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
4-1-3-2
82
Борян
23
Родич
15
Драгович
19
Милунович
16
Эракович
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
14
Букари
8
Пешич
55
Срнич
3-3-2-2
44
Коэн
4
Планич
3
Голдберг
31
Лави
6
Сандгрен
4
Мохамед
27
Корню
8
Азиза
9
Чери
26
Давид
19
Пьеррот
8
Канга
42
Кангва
42
Кангва
8
Канга
23
Родич
35
Жуниор
35
Жуниор
23
Родич
8
Пешич
50
Павков
50
Павков
8
Пешич
9
Чери
55
Гершон
55
Гершон
9
Чери
Остались в запасе
Црвена Звезда
Маккаби Х
7
Стефан Митрович
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
7
Стефан Митрович
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Црвена Звезда - Маккаби Х
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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