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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Црвена Звезда
Маккаби Х - Црвена Звезда: обзор матча 17 августа 2022
Маккаби Х
17.08.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Црвена Звезда
18'
Ф. Пьеррот
51'
Ф. Пьеррот
61'
Т. Чери
27'
А. Пешич
40'
К. Гуелор Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Црвена Звезда
Желтая карточка
С. Менахем
86'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Д. Азиза
76'
72'
Замена
Э. Набуан
️️️️
А. Пешич
72'
Замена
С. Саного Жуниор
️️️️
М. Иванич
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
70'
Замена
О. Атцили
️️️️
Д. Давид
62'
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
62'
ГОЛ! 3:2!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Азиза
61'
60'
Замена
С. Митрович
️️️️
О. Букари
56'
Замена
С. Срнич
️️️️
А. Катай
ГОЛ! 2:2!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
Д. Азиза
51'
47'
Желтая карточка
О. Букари
40'
ГОЛ! 1:2!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
О. Букари
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Пешич
Пас отдал
А. Катай
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пьеррот
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
4
Мирко Иванич
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
14
Осман Букари
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
33
Маор Леви
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
3-3-2-2
44
Коэн
3
Голдберг
4
Планич
31
Лави
27
Корню
4
Мохамед
6
Сандгрен
9
Чери
8
Азиза
26
Давид
19
Пьеррот
4-1-2-2-1
82
Борян
19
Милунович
16
Эракович
15
Драгович
23
Родич
4
Иванич
8
Канга
42
Кангва
14
Букари
10
Катай
8
Пешич
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
26
Давид
77
Атцили
77
Атцили
26
Давид
8
Азиза
15
Абу Фани
15
Абу Фани
8
Азиза
14
Букари
7
Митрович
7
Митрович
14
Букари
4
Иванич
35
Жуниор
35
Жуниор
4
Иванич
10
Катай
55
Срнич
55
Срнич
10
Катай
8
Пешич
31
Набуан
31
Набуан
8
Пешич
Остались в запасе
Маккаби Х
Црвена Звезда
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Барак Бахар
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Маккаби Х - Црвена Звезда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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