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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Кроули Таун
Саттон Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 20 апреля 2024
Саттон Юнайтед
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
2 : 2
Завершен
Кроули Таун
48'
C. Lakin
79'
O. Sanderson
42'
Л. Келли
90+1'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Кроули Таун
90'
+8
Желтая карточка
Л. Келли
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
K. Lolos
Пас отдал
J. Kelly
86'
Замена
A. Campbell
️️️️
J. Williams
Замена
C. Eastmond
️️️️
O. Sanderson
84'
ГОЛ! 2:1!
O. Sanderson
Пас отдал
H. Beautyman
79'
Желтая карточка
O. Sowunmi
77'
72'
Замена
J. Kelly
️️️️
Н. Царулла
72'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
Замена
D. Moore
️️️️
Д. Коли
67'
ГОЛ! 1:1!
C. Lakin
48'
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Келли
Пас отдал
Д. Орси
Желтая карточка
S. Hart
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Гарри Смит
(К)
ЦФ
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
2-2-1-5
3
30
Киззи
42
7
7
Коли
23
10
Смит
8
5
25
3-3-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
49
26
4
Келли
7
25
Царулла
17
9
Орси
18
15
15
18
7
Коли
14
14
7
Коли
26
28
28
26
49
11
11
49
25
Царулла
19
19
25
Царулла
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Кроули Таун
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Саттон Юнайтед - Кроули Таун
2
1
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
10
Офсайды
9
4
Количество передач
267
380
Сейвы
6
5
Точность передач %
58
64
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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Саттон Юнайтед
Кроули Таун
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
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2019.10.30 00:35
1
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6
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2017.09.06 21:49
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2017.03.14 17:31
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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