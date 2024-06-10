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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гренада - Коста-Рика
Гренада - Коста-Рика: обзор матча 10 июня 2024
Гренада
10.06.2024, понедельник, 00:01
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Коста-Рика
9'
М. Угальде
34'
А. Самора
70'
Ж. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренада - Коста-Рика
90'
+4'
Желтая карточка
K. Harrack
(фол)
81'
80'
Замена
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
️️️️
С. Льюис
75'
Замена
️️️️
S. Abraham
75'
74'
Замена
️️️️
Х. Кирос
74'
Замена
️️️️
К. Варгас
Замена
️️️️
Б. Чарльз
74'
73'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Желтая карточка
Б. Этьенн
73'
70'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Тэйлор
Пас отдал
М. Угальде
64'
Замена
️️️️
Х. Пабло Варгас
64'
Замена
️️️️
У. Мадригаль
Замена
️️️️
Б. Этьенн
46'
Замена
️️️️
J. Charles
46'
45'
+2'
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Самора
Пас отдал
М. Угальде
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Угальде
Пас отдал
Б. Агилера
Желтая карточка
Д. Габриэль
(фол)
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренада
1
Джейсон Бельфон
ВР
5
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
21
Джош Габриэль
ЦЗ
8
Майлз Ипполит
ЛВ
20
Keishon Clarke
ЦП
5
Kayden Harrack
ЦП
19
Kwazim Theodore
ЦП
11
Shavon John-Brown
ЦП
15
Джермейн Фрэнсис
ПВ
9
Лукас Экинс
ЦФ
7
Darius Johnson
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
3
Джейланд Митчелл
ЦЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
(К)
ЦЗ
11
Ариэль Ласситер
ЛВ
21
Альваро Самора
ЛВ
10
Хосимар Алькосер
ЛВ
14
Орландо Гало
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Гренада
12
Чад Филлип
ВР
1
Trishawn Thomas
ВР
4
Denzil Pierre
ЦЗ
17
Тревон Уильямс
ПЗ
14
Jamie Kabuusu
ЦП
8
Брэди Чарльз
ЦП
13
Steffon Abraham
ЦП
2
Бенжамин Этьенн
ПВ
7
Ромар Франк
ПВ
23
Jamal Charles
ЦФ
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
19
Виджай Валчин
ЦФ
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
8
Жозеф Мора
ЛЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
13
Жефферсон Бренес
ОП
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энди Рохас
ЦФ
17
Уоррен Мадригаль
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
2-4-2-2
1
Бельфон
5
21
Габриэль
20
19
11
5
8
Ипполит
15
Фрэнсис
7
9
Экинс
4-1-3-2
1
Секейра
3
Митчелл
3
Касканте
15
Кальво
2
Тэйлор
14
Гало
21
Самора
10
Агилера
10
Алькосер
9
Угальде
11
Ласситер
8
Чарльз
8
Чарльз
13
13
2
Этьенн
2
Этьенн
23
23
10
Льюис
10
Льюис
4
Варгас
4
Варгас
20
Кирос
20
Кирос
17
Мадригаль
17
Мадригаль
7
Варгас
7
Варгас
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
Остались в запасе
Гренада
Коста-Рика
12
Чад Филлип
ВР
1
Trishawn Thomas
ВР
4
Denzil Pierre
ЦЗ
17
Тревон Уильямс
ПЗ
14
Jamie Kabuusu
ЦП
7
Ромар Франк
ПВ
19
Виджай Валчин
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
8
Жозеф Мора
ЛЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
13
Жефферсон Бренес
ОП
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энди Рохас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
12
Чад Филлип
ВР
1
Trishawn Thomas
ВР
4
Denzil Pierre
ЦЗ
17
Тревон Уильямс
ПЗ
14
Jamie Kabuusu
ЦП
7
Ромар Франк
ПВ
19
Виджай Валчин
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
8
Жозеф Мора
ЛЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
13
Жефферсон Бренес
ОП
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энди Рохас
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Гренада - Коста-Рика
3
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
24
Офсайды
1
4
Количество передач
362
246
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 1
19.01.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
4 : 1
15.11.2025
Американские Виргинские о-ва
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Kirani James Athletic Stadium, St. George
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