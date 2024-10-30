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Расписание матчей
Испания. Кубок
Олот - Кордоба
Олот - Кордоба: обзор матча 30 октября 2024
Олот
30.10.2024, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Кордоба
26'
J. Soonsup-Bell
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олот - Кордоба
100'
Замена
A. Casas
️️️️
Н. Обольский
87'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
M.
71'
Замена
A. Yoldi
️️️️
А. Сала
71'
Замена
️️️️
J. Soonsup-Bell
70'
Замена
Т. Зидан
️️️️
Х. Саласар
Желтая карточка
R. Barnils
45'
+2
26'
ГОЛ! 0:1!
J. Soonsup-Bell
Пас отдал
Х. Саласар
19'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
M. Barboza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олот
14
Arnau Forés
ЦЗ
6
Oriol Ayala
ЦЗ
6
Pau Juvanteny
ЦЗ
17
Joaquín Peñalver
ЦП
42
Guillem Terma
ЦП
20
Albert Torras
ЦП
16
Uri
ЦП
1
Pol Ballesté
ЦФ
4
R. Barnils
ЦФ
11
Pedro del Campo
(К)
ЦФ
9
Marc Mas Costa
ЦФ
Кордоба
1
Ramon Vila
ВР
21
Carlos Albarrán
(К)
ЦЗ
2
Marvel
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
32
Álex López
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
6
Хави Синтес
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
18
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Олот
13
Jan Danés
ВР
22
Robert Costa
ЦЗ
32
Sergi Marcillo
ЦЗ
29
Sergio Cortés
ЦЗ
21
Jordi Manzano
ЦП
31
Marc Comamala
ЦП
28
Guillem Farrés
ЦП
19
O. Gonpi
ЦФ
30
Marti Puigbert
ЦФ
18
Chema Moreno
ЦФ
Кордоба
1
Карлос Марин
ВР
18
Хосе Кальдерон
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
36
Ntji Tounkara
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
17
Antonio Casas
ЦФ
30
Álvaro Vázquez
ЦФ
3-4-4
14
6
6
17
20
16
42
1
9
11
4
4-2-1-3
1
2
27
32
21
7
Сала
6
Синтес
11
Гонсалес
18
9
Обольский
8
Саласар
2
15
Мартинес
15
Мартинес
2
8
Саласар
7
Зидан
7
Зидан
8
Саласар
27
6
Родригес
6
Родригес
27
7
Сала
11
11
7
Сала
9
Обольский
17
17
9
Обольский
Остались в запасе
Олот
Кордоба
13
Jan Danés
ВР
22
Robert Costa
ЦЗ
32
Sergi Marcillo
ЦЗ
29
Sergio Cortés
ЦЗ
21
Jordi Manzano
ЦП
31
Marc Comamala
ЦП
28
Guillem Farrés
ЦП
19
O. Gonpi
ЦФ
30
Marti Puigbert
ЦФ
18
Chema Moreno
ЦФ
1
Карлос Марин
ВР
18
Хосе Кальдерон
ЛЗ
36
Ntji Tounkara
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
30
Álvaro Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
13
Jan Danés
ВР
22
Robert Costa
ЦЗ
32
Sergi Marcillo
ЦЗ
29
Sergio Cortés
ЦЗ
21
Jordi Manzano
ЦП
31
Marc Comamala
ЦП
28
Guillem Farrés
ЦП
19
O. Gonpi
ЦФ
30
Marti Puigbert
ЦФ
18
Chema Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
18
Хосе Кальдерон
ЛЗ
36
Ntji Tounkara
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
30
Álvaro Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Олот - Кордоба
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
8
Офсайды
5
3
Количество передач
247
318
Сейвы
7
4
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Олот
Испания. Кубок, 2 раунд
Олот
1 : 3
05.12.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Олот
1 : 1
30.10.2024
Кордоба
Испания. Кубок, 1 раунд
Олот
0 : 4
12.11.2022
Леванте
Испания. Кубок, 1/32 финала
Олот
0 : 3
06.01.2021
Осасуна
Испания. Кубок, 1/64 финала
Побленсе
1 : 2
30.12.2020
Олот
Кордоба
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
1 : 3
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
1 : 3
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
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