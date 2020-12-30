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Расписание матчей
Испания. Кубок
Побленсе - Олот
Побленсе - Олот: обзор матча 30 декабря 2020
Побленсе
30.12.2020, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Олот
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Побленсе - Олот
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Побленсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Побленсе
1 : 2
29.10.2025
Сабадель
Испания. Кубок, 1 раунд
Побленсе
1 : 6
29.10.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Побленсе
1 : 2
30.12.2020
Олот
Олот
Испания. Кубок, 2 раунд
Олот
1 : 3
05.12.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Олот
1 : 1
30.10.2024
Кордоба
Испания. Кубок, 1 раунд
Олот
0 : 4
12.11.2022
Леванте
Испания. Кубок, 1/32 финала
Олот
0 : 3
06.01.2021
Осасуна
Испания. Кубок, 1/64 финала
Побленсе
1 : 2
30.12.2020
Олот
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