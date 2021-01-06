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Расписание матчей
Испания. Кубок
Олот - Осасуна
Олот - Осасуна: обзор матча 06 января 2021
Олот
06.01.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Осасуна
2'
Ойер
65'
А. Будимир
90+1'
Э. Барха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олот - Осасуна
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Барха
Замена
K. Grant
️️️️
J. Soler
84'
72'
Замена
Брэндон
️️️️
А. Будимир
69'
Желтая карточка
И. Перес
Замена
J. Masó
️️️️
Х. Дельгадо
69'
Замена
M. Chabboura
️️️️
E. Amagat
69'
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Будимир
Пас отдал
Джони
63'
Замена
А. Орос
️️️️
Х. Мартинес
61'
Замена
И. Перес
️️️️
Ойер
61'
Замена
И. Видаль
️️️️
Р. Торрес
34'
Желтая карточка
У. Гарсия
Желтая карточка
A. Vivancos
16'
15'
Желтая карточка
Х. Мартинес
2'
ГОЛ! 0:1!
Ойер
Пас отдал
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олот
11
Pedro del Campo
ЦФ
13
Albert Batalla
ЦФ
0
J. Soler
ЦФ
4
R. Barnils
ЦФ
15
Alan Baro
ЦФ
0
A. Blazquez
ЦФ
19
Roger Escoruela
ЦФ
0
A. Vivancos
ЦФ
0
E. Amagat
ЦФ
20
Álvaro Salinas García
ЦФ
11
Хуан Дельгадо
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Олот
26
Albert Julià
ЦФ
1
Pol Ballesté
ЦФ
3
Carles Mas
ЦФ
2
Joel Arumí
ЦФ
6
Jordi Masó
ЦФ
9
Moha Chabboura
ЦФ
9
Kilian Grant
ЦФ
0
J. Xumetra
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Аймар Орос
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
32
Асьер Кордоба
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
5
0
11
Дельгадо
20
0
19
3-1-3-3
13
Альварес
14
Ронкалья
16
Навас
15
Гарсия
6
Ойер
11
Барха
10
Торрес
24
Джони
17
Будимир
18
Гальего
24
Мартинес
11
Дельгадо
6
6
11
Дельгадо
0
9
9
0
0
9
9
0
10
Торрес
22
Видаль
22
Видаль
10
Торрес
24
Мартинес
10
Орос
10
Орос
24
Мартинес
6
Ойер
21
Перес
21
Перес
6
Ойер
17
Будимир
23
Брэндон
23
Брэндон
17
Будимир
Остались в запасе
Олот
Осасуна
26
Albert Julià
ЦФ
1
Pol Ballesté
ЦФ
3
Carles Mas
ЦФ
2
Joel Arumí
ЦФ
0
J. Xumetra
ЦФ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
19
Кике Саверио
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Хуан Перес
ВР
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
26
Albert Julià
ЦФ
1
Pol Ballesté
ЦФ
3
Carles Mas
ЦФ
2
Joel Arumí
ЦФ
0
J. Xumetra
ЦФ
Остались в запасе
32
Асьер Кордоба
ЦФ
19
Кике Саверио
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Хуан Перес
ВР
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Олот - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олот
Испания. Кубок, 2 раунд
Олот
1 : 3
05.12.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Олот
1 : 1
30.10.2024
Кордоба
Испания. Кубок, 1 раунд
Олот
0 : 4
12.11.2022
Леванте
Испания. Кубок, 1/32 финала
Олот
0 : 3
06.01.2021
Осасуна
Испания. Кубок, 1/64 финала
Побленсе
1 : 2
30.12.2020
Олот
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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