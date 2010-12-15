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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Вильярреал
Брюгге - Вильярреал: обзор матча 15 декабря 2010
Брюгге
15.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
28'
Д. Куемаха
30'
Д. Росси
34'
Д. Росси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Вильярреал
Замена
А. Лопес
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
М. Сенна
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
Б. Валеро
️️️️
Кани
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Росси
Желтая карточка
Р. Донк
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Капдевила
ГОЛ! 1:0!
Д. Куемаха
Замена
П. ван дер Хейден
️️️️
В. Оджиджа-Офое
0'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Р. Варгас
0'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
И. Перишич
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
9
Рональд Варгас
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
4-2-3-1
13
де Влигер
15
ван Гейсегем
12
Симайс
4
Донк
17
Камоццато
11
Блондель
8
Оджиджа-Офое
14
Перишич
9
Варгас
6
Дальма
19
Куемаха
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
2
Гонсало
37
Мусаккио
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
8
Касорла
15
Рубен
25
Росси
8
Оджиджа-Офое
35
ван дер Хейден
35
ван дер Хейден
8
Оджиджа-Офое
9
Варгас
8
Дирар
8
Дирар
9
Варгас
14
Перишич
17
Лестьенн
17
Лестьенн
14
Перишич
8
Касорла
6
Лопес
6
Лопес
8
Касорла
8
Кани
6
Валеро
6
Валеро
8
Кани
15
Рубен
17
Алтидор
17
Алтидор
15
Рубен
Остались в запасе
Брюгге
Вильярреал
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Брюгге - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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