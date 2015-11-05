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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Легия
Брюгге - Легия: обзор матча 05 ноября 2015
Брюгге
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Легия
38'
Т. Менье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Легия
Замена
Х. Ванакен
️️️️
В. Васкес
90'
83'
Желтая карточка
Гильерме
Замена
Б. Болинголи
️️️️
А. Диаби
82'
77'
Желтая карточка
М. Пождан
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Л. Перейра
74'
Желтая карточка
Л. Де Бок
72'
67'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Б. Берешиньски
62'
Замена
Гильерме
️️️️
Т. Йодловиц
59'
Замена
А. Прийович
️️️️
М. Сагановски
ГОЛ! 1:0!
Т. Менье
Пас отдал
А. Диаби
38'
28'
Желтая карточка
М. Сагановски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
39
Леандро Перейра
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
23
Стоян Враньеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Марек Сагановски
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
4-3-3
89
Брюззезе
28
Де Бок
4
Денсвил
4
Мехеле
12
Менье
3
Симонс
6
Клаудемир
7
Васкес
39
Перейра
5
Диаби
10
Гедоз
3-2-2-1-2
12
Куцяк
18
Берешиньски
52
Ржежничак
3
Йодловиц
17
Бржишки
5
Левчук
2
Пождан
23
Враньеш
8
Дуда
10
Тричковски
9
Сагановски
5
Диаби
5
Болинголи
5
Болинголи
5
Диаби
7
Васкес
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Васкес
39
Перейра
9
Фоссен
9
Фоссен
39
Перейра
3
Йодловиц
12
Гильерме
12
Гильерме
3
Йодловиц
18
Берешиньски
18
Кухарчик
18
Кухарчик
18
Берешиньски
9
Сагановски
9
Прийович
9
Прийович
9
Сагановски
Остались в запасе
Брюгге
Легия
26
Синан Болат
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Брюгге - Легия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Ян Брейдель
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