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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - ХИК
Брюгге - ХИК: обзор матча 11 декабря 2014
Брюгге
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
ХИК
28'
Ф. Гедоз (П)
88'
Л. Рафаэлов
51'
М. Канджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - ХИК
ГОЛ! 2:1!
Л. Рафаэлов
88'
83'
Замена
Й. Перовуо
️️️️
М. Вейринен
Замена
О. Уларе
️️️️
Т. де Суттер
79'
Желтая карточка
Т. де Суттер
71'
Замена
В. Васкес
️️️️
С. Копман
71'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Фернандо
71'
64'
Замена
Р. Порокара
️️️️
Э. Зенели
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Канджи
Пас отдал
Р. Лод
Желтая карточка
Фернандо
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Гедоз
28'
10'
Желтая карточка
Г. Баах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
19
Том де Суттер
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
ХИК
12
Антонио Доблас
ВР
27
Себастьян Сорса
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
80
Эрфан Зенели
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
6
Маркус Хейккинен
ПП
59
Макумба Канджи
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Брюгге
1
Сократис Диудис
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Виктор Васкес
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
ХИК
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
33
Рони Порокара
ЛП
24
Йоэл Перовуо
ЦП
26
Обед Малоло
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
3-4-3
13
Райан
6
Дуарте
2
Де Фаув
4
Мехеле
6
Фернандо
3
Симонс
43
Копман
25
Вормер
10
Сторм
10
Гедоз
19
де Суттер
3-5-1-1
12
Доблас
27
Сорса
3
Баах
16
Морен
6
Хейккинен
17
Лод
6
Шуллер
6
Аннан
80
Зенели
4
Вейринен
59
Канджи
43
Копман
7
Васкес
7
Васкес
43
Копман
6
Фернандо
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
6
Фернандо
19
де Суттер
58
Уларе
58
Уларе
19
де Суттер
4
Вейринен
24
Перовуо
24
Перовуо
4
Вейринен
80
Зенели
33
Порокара
33
Порокара
80
Зенели
Остались в запасе
Брюгге
ХИК
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
1
Сократис Диудис
ВР
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
26
Обед Малоло
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
1
Сократис Диудис
ВР
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
26
Обед Малоло
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Брюгге - ХИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ян Брейдель
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