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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Ганновер-96
Брюгге - Ганновер-96: обзор матча 23 февраля 2012
Брюгге
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ганновер-96
21'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Ганновер-96
+4
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Л. Штиндль
+1
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
Д. Акпала
Желтая карточка
Б. Влеминкс
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
Замена
К. Рауш
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Т. Хогли
Замена
Б. Влеминкс
️️️️
Т. ван Акер
Желтая карточка
С. Шахед
Желтая карточка
Р. Цилер
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Штиндль
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
3-2-4-1
33
Кужович
2
Альмебек
21
Фигерас
4
Хофкенс
12
Менье
2
Хогли
41
ван Акер
25
Зимлинг
11
Рафаэлов
7
Васкес
17
Акпала
3-3-1-3
20
Цилер
23
Шахед
5
Эггиманн
2
Погатец
18
Пинту
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Штиндль
25
Абделлауе
92
Диуф
13
Шлаудрафф
41
ван Акер
18
Влеминкс
18
Влеминкс
41
ван Акер
2
Хогли
17
Лестьенн
17
Лестьенн
2
Хогли
13
Шлаудрафф
34
Рауш
34
Рауш
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Штиндль
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
Остались в запасе
Брюгге
Ганновер-96
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
17
Маркос Камоццато
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
17
Маркос Камоццато
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Брюгге - Ганновер-96
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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