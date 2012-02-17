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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ганновер-96 - Брюгге
Ганновер-96 - Брюгге: обзор матча 17 февраля 2012
Ганновер-96
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Брюгге
73'
А. Собич
81'
Я. Шлаудрафф (П)
51'
М. Лестьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Брюгге
Желтая карточка
А. Собич
Замена
Б. Влеминкс
️️️️
М. Лестьенн
Желтая карточка
Т. ван Акер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
Р. Донк
Замена
С. Шахед
️️️️
С. Черундоло
Замена
Т. Менье
️️️️
Д. Акпала
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
А. Собич
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
Ф. Стенман
ГОЛ! 0:1!
М. Лестьенн
Пас отдал
Ф. Стенман
Желтая карточка
В. Кужович
Желтая карточка
В. Васкес
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
М. Эггиманн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
3
Фредрик Стенман
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-3-1-3
20
Цилер
5
Эггиманн
2
Погатец
6
Черундоло
24
Пандер
24
Шмидебах
18
Пинту
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
92
Диуф
4-4-2
33
Кужович
21
Фигерас
4
Донк
4
Хофкенс
3
Стенман
7
Васкес
11
Рафаэлов
25
Зимлинг
41
ван Акер
17
Лестьенн
17
Акпала
6
Черундоло
23
Шахед
23
Шахед
6
Черундоло
25
Абделлауе
34
Рауш
34
Рауш
25
Абделлауе
18
Пинту
9
Собич
9
Собич
18
Пинту
17
Лестьенн
18
Влеминкс
18
Влеминкс
17
Лестьенн
17
Акпала
12
Менье
12
Менье
17
Акпала
Остались в запасе
Ганновер-96
Брюгге
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
17
Маркос Камоццато
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Остались в запасе
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
17
Маркос Камоццато
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Ганновер-96 - Брюгге
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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