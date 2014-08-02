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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Марсель - Кьево
Марсель - Кьево: обзор матча 02 августа 2014
Марсель
02.08.2014, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Кьево
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
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Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
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Штурм
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22.10.2026
Марсель
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Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
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18.08.2019
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Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
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