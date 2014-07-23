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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кьево - Ковентри
Кьево - Ковентри: обзор матча 23 июля 2014
Кьево
23.07.2014, среда, 19:50
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кьево - Ковентри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ковентри
4 : 1
12.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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