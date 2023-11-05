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Расписание матчей
Англия. Кубок
Честерфилд - Портсмут
Честерфилд - Портсмут: обзор матча 05 ноября 2023
Честерфилд
05.11.2023, воскресенье, 15:15
Англия. Кубок, 1/128 финала
1 : 0
Завершен
Портсмут
32'
Т. Нэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Портсмут
Желтая карточка
Э. Палмер
90'
+3
Желтая карточка
М. Джонс
87'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
72'
Замена
М. Джонс
️️️️
A. Dobra
71'
Замена
R. Colclough
️️️️
О. Бэнкс
64'
60'
Замена
К. Йенги
️️️️
Т. Девлин
46'
Замена
З. Суонсон
️️️️
Д. Рафферти
44'
Замена
Г. Уит
️️️️
Ф. Анджорин
38'
Желтая карточка
Д. Рафферти
ГОЛ! 1:0!
Т. Нэйлор
32'
11'
Замена
Ш. Раггет
️️️️
R. Poole
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
30
Гарри Тайрер
ВР
5
Jamie Grimes
(К)
ЦЗ
3
Branden Horton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
28
Олли Бэнкс
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
6
Эшли Палмер
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
(К)
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
40
Connor Cook
ЦП
17
Jeff King
ЦП
35
Майк Джонс
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
3-2-5
30
Тайрер
5
3
4
Нэйлор
17
44
7
28
Григг
17
6
Палмер
28
Бэнкс
2-4-4
1
Норрис
2
Рафферти
16
Моррел
18
Робертсон
32
Лэйн
24
Девлин
6
18
Анджорин
9
3
5
2
2
17
35
Джонс
35
Джонс
17
28
Бэнкс
11
11
28
Бэнкс
5
20
Раггет
20
Раггет
5
2
Рафферти
22
Суонсон
22
Суонсон
2
Рафферти
18
Анджорин
11
Уит
11
Уит
18
Анджорин
24
Девлин
9
Йенги
9
Йенги
24
Девлин
Остались в запасе
Честерфилд
Портсмут
23
Ryan Boot
ВР
40
Connor Cook
ЦП
17
Jeff King
ЦП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
1
Райан Шофилд
ВР
7
Бен Стивенсон
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
23
Ryan Boot
ВР
40
Connor Cook
ЦП
17
Jeff King
ЦП
28
James Berry
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
7
Бен Стивенсон
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Честерфилд - Портсмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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