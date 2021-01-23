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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челтенхэм - Манчестер Сити
Челтенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 23 января 2021
Челтенхэм
23.01.2021, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
59'
Э. Мэй
81'
Ф. Фоден
84'
Г. Жезус
90+4'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челтенхэм - Манчестер Сити
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
A. Addai
️️️️
C. Clements
89'
Желтая карточка
B. Tozer
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Фернандиньо
81'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Ж. Канселу
Замена
Э. Уильямс
️️️️
Ф. Азаз
81'
77'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Б. Менди
68'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Т. Дойл
68'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
60'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
ГОЛ! 1:0!
Э. Мэй
59'
Желтая карточка
C. Raglan
48'
Желтая карточка
У. Бойл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
24
Джошуа Гриффитс
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
10
Финн Азаз
АП
6
Lewis Freestone
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
8
Chris Clements
ЦФ
11
Matty Blair
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челтенхэм
11
Энди Уильямс
ЦФ
16
Alex Addai
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
6
Dan Bowry
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
30
Callum Ebanks
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
1-1-1-5
24
Гриффитс
12
Бойл
8
Томас
10
Азаз
8
4
5
11
19
4-2-3-1
1
Стеффен
14
Ляпорт
4
Харвуд-Беллис
24
Гарсия
23
Менди
20
Дойл
5
Фернандиньо
26
Марез
14
Торрес
47
Фоден
9
Жезус
10
Азаз
11
Уильямс
11
Уильямс
10
Азаз
8
16
16
8
3
3
4
Харвуд-Беллис
3
Диаш
3
Диаш
4
Харвуд-Беллис
23
Менди
2
Канселу
2
Канселу
23
Менди
20
Дойл
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Дойл
Остались в запасе
Челтенхэм
Манчестер Сити
6
Dan Bowry
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
30
Callum Ebanks
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
80
Адриан Бернабе
ЦП
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
6
Dan Bowry
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
30
Callum Ebanks
ЦФ
Остались в запасе
80
Адриан Бернабе
ЦП
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челтенхэм - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
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