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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Челси - Вильярреал
Челси - Вильярреал: обзор матча 11 августа 2021
Челси
11.08.2021, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Вильярреал
27'
Х. Зиеш
73'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Вильярреал
Пенальти не реализован!
Р. Альбиоль
ГОЛ!
А. Рюдигер
6:5
ГОЛ!
Х. Фойт
5:5
ГОЛ!
К. Пулишич
5:4
ГОЛ!
Д. Раба
4:4
ГОЛ!
Жоржиньо
4:3
ГОЛ!
М. Гомес
3:3
ГОЛ!
М. Маунт
3:2
ГОЛ!
П. Эступиньян
2:2
ГОЛ!
М. Алонсо
2:1
Пенальти не реализован!
А. Манди
ГОЛ!
С. Аспиликуэта
1:1
ГОЛ!
Ж. Морено
0:1
Пенальти не реализован!
К. Хаверц
119'
Желтая карточка
Д. Раба
Замена
Кепа
️️️️
Э. Менди
119'
91'
Замена
А. Манди
️️️️
Й. Пино
86'
Замена
Д. Раба
️️️️
Б. Диа
85'
Замена
М. Морланес
️️️️
А. Морено
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
К. Хадсон-Одои
82'
73'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Б. Диа
70'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
70'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Э. Капу
Замена
А. Кристенсен
️️️️
К. Зума
66'
Замена
М. Маунт
️️️️
Т. Вернер
65'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Н. Канте
65'
61'
Желтая карточка
Й. Пино
58'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
Желтая карточка
А. Рюдигер
44'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Зиеш
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
К. Хаверц
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Менди
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Зума
27
Чалоба
91
Канте
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
29
Хаверц
11
Вернер
3-3-1-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
23
Педраса
6
Капу
5
Морено
14
Тригерос
10
Пино
22
Диа
7
Морено
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Зиеш
16
Менди
13
Кепа
13
Кепа
16
Менди
4
Зума
15
Кристенсен
15
Кристенсен
4
Зума
7
Хадсон-Одои
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
7
Хадсон-Одои
91
Канте
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
91
Канте
11
Вернер
7
Маунт
7
Маунт
11
Вернер
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
10
Пино
2
Манди
2
Манди
10
Пино
6
Капу
2
Гаспар
2
Гаспар
6
Капу
5
Морено
8
Морланес
8
Морланес
5
Морено
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
22
Диа
19
Раба
19
Раба
22
Диа
Остались в запасе
Челси
Вильярреал
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин (оба - Россия)
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
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