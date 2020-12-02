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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Челси
Севилья - Челси: обзор матча 02 декабря 2020
Севилья
02.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
0 : 4
Завершен
Челси
8'
О. Жиру
54'
О. Жиру
74'
О. Жиру
83'
О. Жиру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Челси
90'
+2
Желтая карточка
Х. Зиеш
Желтая карточка
Х. Хордан
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
М. Маунт
85'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Жоржиньо
84'
Замена
Т. Вернер
️️️️
О. Жиру
83'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
О. Жиру
Желтая карточка
С. Гомес
82'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
О. Жиру
Пас отдал
Н. Канте
67'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Пулишич
67'
Замена
Н. Канте
️️️️
К. Хаверц
67'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Ковачич
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ф. Васкес
66'
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Родригес
60'
Замена
Л. Окампос
️️️️
У. Идрисси
60'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Х. Навас
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
М. Ковачич
43'
Желтая карточка
К. Пулишич
Желтая карточка
У. Идрисси
41'
37'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
Н. Гудель
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Севилья
29
Адриан Гонсалес
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-3-1
31
Вацлик
21
Гомес
34
Карлос
4
Рекик
16
Навас
8
Гудель
11
Ракитич
11
Идрисси
20
Васкес
14
Родригес
21
Эн-Несири
4-2-2-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
33
Эмерсон
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
9
Жиру
16
Навас
23
Кунде
23
Кунде
16
Навас
14
Родригес
19
Хордан
19
Хордан
14
Родригес
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
11
Идрисси
7
Окампос
7
Окампос
11
Идрисси
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
20
Васкес
29
Хаверц
91
Канте
91
Канте
29
Хаверц
8
Ковачич
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Гилмор
6
Гилмор
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
7
Маунт
11
Пулишич
9
Жиру
11
Вернер
11
Вернер
9
Жиру
Остались в запасе
Севилья
Челси
23
Хави Васкес
ЦЗ
29
Адриан Гонсалес
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
5
Фернандо
ОП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
23
Хави Васкес
ЦЗ
29
Адриан Гонсалес
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
5
Фернандо
ОП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Севилья - Челси
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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