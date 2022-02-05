Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Плимут Аргайл
Челси - Плимут Аргайл: обзор матча 05 февраля 2022
Челси
05.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
41'
С. Аспиликуэта
105+2'
М. Алонсо
8'
М. Гиллесфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Плимут Аргайл
Желтая карточка
К. Хаверц
120'
+1
117'
Пенальти не реализован!
Р. Харди
ГОЛ! 2:1!
М. Алонсо
Пас отдал
К. Хаверц
105'
+2
102'
Желтая карточка
М. Купер
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Маунт
97'
95'
Замена
Р. Лоу
️️️️
К. Грант
94'
Замена
Р. Брум
️️️️
П. Камара
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Ковачич
82'
68'
Замена
Р. Харди
️️️️
Д. Гэррик
Замена
К. Хаверц
️️️️
К. Хадсон-Одои
64'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Кристенсен
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
М. Маунт
41'
Желтая карточка
Жоржиньо
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиллесфи
Пас отдал
Д. Хаутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
3
Макаулей Гиллесфи
ЦЗ
4
Джордан Хаутон
ОП
8
Панутче Камара
ЦП
8
Конор Грант
ЦФ
8
Джо Эдвардс
ЦФ
6
Джеймс Уилсон
ЦФ
17
Дэн Скарр
ЦФ
10
Дэнни Мэйор
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Плимут Аргайл
6
Элфи Льюис
ЦП
14
Райан Брум
ЦФ
27
Райан Лоу
ЦФ
4
Джеймс Болтон
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
4
Адам Рэнделл
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
4-2-3-1
13
Кепа
5
Сарр
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
9
Лукаку
1-1-1-5
1
Купер
3
Гиллесфи
4
Хаутон
8
Камара
6
Уилсон
22
Гэррик
31
Джефкотт
10
Мэйор
17
Скарр
15
Кристенсен
3
Алонсо
3
Алонсо
15
Кристенсен
7
Маунт
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Маунт
8
Ковачич
11
Вернер
11
Вернер
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Хадсон-Одои
8
Камара
14
Брум
14
Брум
8
Камара
8
Грант
27
Лоу
27
Лоу
8
Грант
22
Гэррик
39
Харди
39
Харди
22
Гэррик
Остались в запасе
Челси
Плимут Аргайл
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
6
Элфи Льюис
ЦП
4
Джеймс Болтон
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
4
Адам Рэнделл
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
6
Элфи Льюис
ЦП
4
Джеймс Болтон
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
4
Адам Рэнделл
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Челси - Плимут Аргайл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Челси
Плимут Аргайл
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+