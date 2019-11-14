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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Черногория
Англия - Черногория: обзор матча 14 ноября 2019
Англия
14.11.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 9 тур
7 : 0
Завершен
Черногория
11'
А. Окслэд-Чемберлен
19'
Г. Кейн
24'
Г. Кейн
30'
М. Рэшфорд
37'
Г. Кейн
66'
А. Шофранац (АГ)
84'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Черногория
ГОЛ! 7:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Санчо
84'
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
А. Шофранац
66'
ГОЛ! 5:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
37'
33'
Желтая карточка
М. Вешович
ГОЛ! 4:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Г. Магуайр
30'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Чилвел
24'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Чилвел
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Б. Чилвел
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Гарри Уинкс
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
2
Душан Лагатор
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
19
Джеймс Мэддисон
АП
0
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
3
Чилвел
6
Магуайр
5
Стоунз
2
Александер-Арнольд
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уинкс
11
Рэшфорд
19
Маунт
17
Санчо
9
Кейн
4-1-1-2-1
1
Миятович
7
Вешович
3
Радунович
20
Шофранац
22
Симич
4
Вукчевич
2
Лагатор
16
Йовович
18
Хакшабанович
11
Бечирай
Остались в запасе
Англия
Черногория
0
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
4
Деклан Райс
ОП
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
0
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
4
Деклан Райс
ОП
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Англия - Черногория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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