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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Черно Море - Кубань (ЛФЛ)
Черно Море - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 05 февраля 2013
Черно Море
05.02.2013, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
4'
И. Попов
49'
Г. Букур
82'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Черно Море - Кубань (ЛФЛ)
82'
ГОЛ! 0:3!
Г. Букур
77'
Желтая карточка
А. Тлисов
71'
Замена
Э. Байчора
️️️️
А. Беленов
49'
ГОЛ! 0:2!
Г. Букур
46'
Замена
А. Афолаби
️️️️
И. Бальде
46'
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Попов
46'
Замена
Д. Цораев
️️️️
М. Уренья
46'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
А. Секрет
️️️️
Р. Бугаев
Желтая карточка
К. Янев
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
33
Георгий Китанов
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
18
Себастьян Комел
ЦЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
21
Георгий Илиев
ОП
22
Эденилсон
ЦП
30
Илиян Капитанов
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
10
Мирослав Манолов
ЦФ
13
Тодор Колев
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Черно Море
37
Стоян Ставрев
ВР
1
Эмил Михайлов
ВР
26
Георге Радев
ЦЗ
4
Детелин Димитров
ЦЗ
25
Сашо Александров
ЦЗ
77
Виктор Митев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Бекир Расим
ЦП
23
Симеон Симеонов
ЦП
9
Эрмес Паломино
ЦФ
14
Георге Божилов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Георге Букур
ЛП
6
Давид Цораев
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
4-1-3-2
33
Китанов
3
Атанасов
15
Александров
15
Колев
18
Комел
21
Илиев
22
Эденилсон
30
Капитанов
8
Янев
13
Колев
10
Манолов
3-2-2-1-2
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
8
Бугаев
8
Тлисов
10
Фидлер
71
Попов
55
Кулик
11
Ионов
11
Уренья
6
Бальде
31
Беленов
1
Байчора
1
Байчора
31
Беленов
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
11
Уренья
6
Цораев
6
Цораев
11
Уренья
71
Попов
21
Никулаэ
21
Никулаэ
71
Попов
6
Бальде
14
Афолаби
14
Афолаби
6
Бальде
8
Бугаев
19
Секрет
19
Секрет
8
Бугаев
Остались в запасе
Черно Море
Кубань (ЛФЛ)
37
Стоян Ставрев
ВР
77
Виктор Митев
ЦП
9
Эрмес Паломино
ЦФ
26
Георге Радев
ЦЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Бекир Расим
ЦП
23
Симеон Симеонов
ЦП
14
Георге Божилов
ЦФ
1
Эмил Михайлов
ВР
4
Детелин Димитров
ЦЗ
25
Сашо Александров
ЦЗ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
37
Стоян Ставрев
ВР
77
Виктор Митев
ЦП
9
Эрмес Паломино
ЦФ
26
Георге Радев
ЦЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Бекир Расим
ЦП
23
Симеон Симеонов
ЦП
14
Георге Божилов
ЦФ
1
Эмил Михайлов
ВР
4
Детелин Димитров
ЦЗ
25
Сашо Александров
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Черно Море - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
- : -
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 10 тур
Арда
1 : 1
19.09.2026
Черно Море
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Тича
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