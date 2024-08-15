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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серкль Брюгге - Мольде
Серкль Брюгге - Мольде: обзор матча 15 августа 2024
Серкль Брюгге
15.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Мольде
41'
A. Ouattara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Мольде
Желтая карточка
Т. Сомерс
88'
86'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Эйкрем
68'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
М. Меллер Дели
68'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Линнес
Замена
Бруниньо
️️️️
А. Минда
63'
Замена
К. Данке
️️️️
A. Ouattara
63'
Желтая карточка
Ф. Назинью
61'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
С. Мянго
46'
44'
Желтая карточка
М. Эйкрем
ГОЛ! 1:0!
A. Ouattara
41'
Замена
E.
️️️️
К. Олаигбе
33'
Красная карточка
А. Франсис
29'
26'
Желтая карточка
C. Öyvann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Серкль Брюгге
84
Bas Langenbick
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
19
Бруниньо
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦФ
3-1-3-3
26
Делань
13
Мянго
2
Даланд
5
Равик
77
11
Олаигбе
17
Франсис
27
Минда
9
Аугусто
7
24
Сомерс
4-2-2-2
22
Посиадала
25
Линнес
19
Хауган
45
Хагельскьер
8
Левик
10
Брейвик
17
Дели
16
Эриксен
23
Эйкрем
24
Илер
25
13
Мянго
20
Назинью
20
Назинью
13
Мянго
11
Олаигбе
8
8
11
Олаигбе
27
Минда
19
Бруниньо
19
Бруниньо
27
Минда
7
9
Данке
9
Данке
7
23
Эйкрем
38
Амундсен
38
Амундсен
23
Эйкрем
17
Дели
15
Кааса
15
Кааса
17
Дели
25
Линнес
18
Стеневик
18
Стеневик
25
Линнес
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Мольде
84
Bas Langenbick
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
31
Оливер Петерсен
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Серкль Брюгге - Мольде
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Информация о матче
Главный судья:
Балаж Берке
Стадион:
Ян Брейдель
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