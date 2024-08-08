Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Серкль Брюгге
Мольде - Серкль Брюгге: обзор матча 08 августа 2024
Мольде
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
3'
К. Эриксен
18'
М. Эйкрем
30'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Серкль Брюгге
Пенальти не реализован!
Э. Брейвик
86'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Андре Кааса
86'
Замена
Э. Хауган
️️️️
В. Лунд Йенсен
86'
80'
Замена
Бруниньо
️️️️
Й. Даланд
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
79'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Линнес
77'
75'
Желтая карточка
Й. Даланд
63'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
L. Agyekum
63'
Замена
А. Минда
️️️️
A. Ouattara
61'
Желтая карточка
Ф. Назинью
Желтая карточка
Э. Брейвик
55'
46'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Ф. Аугусто
46'
Замена
К. Равик
️️️️
Б. Попович
ГОЛ! 3:0!
М. Линнес
Пас отдал
К. Эриксен
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
М. Меллер Дели
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Андре Кааса
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Абу Франсис
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
29
Густав Нихейм
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Erick
ЦП
19
Бруниньо
АП
27
Алан Минда
ПВ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
4-3-2-1
22
Посиадала
8
Левик
5
Лунд Йенсен
45
Хагельскьер
25
Линнес
17
Дели
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
16
Эриксен
25
3-2-2-4
2
Даланд
5
Попович
20
Назинью
77
5
Уткус
17
Франсис
24
Сомерс
7
17
9
Данке
9
Аугусто
5
Лунд Йенсен
19
Хауган
19
Хауган
5
Лунд Йенсен
25
Линнес
18
Стеневик
18
Стеневик
25
Линнес
15
Кааса
5
Хестад
5
Хестад
15
Кааса
5
Попович
5
Равик
5
Равик
5
Попович
77
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
77
2
Даланд
19
Бруниньо
19
Бруниньо
2
Даланд
9
Аугусто
11
Олаигбе
11
Олаигбе
9
Аугусто
7
27
Минда
27
Минда
7
Остались в запасе
Мольде
Серкль Брюгге
34
Шон МакДермотт
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
26
Максим Делань
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Мольде - Серкль Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+