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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Шахтер Караганда
Селтик - Шахтер Караганда: обзор матча 28 августа 2013
Селтик
28.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Шахтер Караганда
45+1'
К. Коммонс
48'
Г. Самарас
90+2'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Шахтер Караганда
Замена
В. ван Дейк
️️️️
Д. Форрест
90'
+4
Желтая карточка
С. Браун
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Д. Форрест
Пас отдал
Э. Стоукс
90'
+2
85'
Желтая карточка
И. Зенкович
83'
Замена
И. Зенкович
️️️️
А. Финонченко
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
К. Коммонс
79'
Желтая карточка
Д. Ледли
67'
ГОЛ! 2:0!
Г. Самарас
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Коммонс
Пас отдал
Г. Самарас
45'
+1
40'
Желтая карточка
Г. Вицюс
36'
Желтая карточка
Р. Каньяс
17'
Желтая карточка
А. Симчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Шахтер Караганда
35
Александр Мокин
ВР
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
87
Александар Симчевич
ЦЗ
4
Никола Васильевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Андрей Порываев
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Дилан МакГеох
ЦП
17
Амидо Бальде
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Стас Покатилов
ВР
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
2
Мэтьюз
4
Малгрю
23
Лустиг
4
Эмброуз
15
Коммонс
8
Браун
16
Ледли
49
Форрест
30
Самарас
9
Стоукс
4-4-2
35
Мокин
87
Симчевич
4
Васильевич
2
Малый
20
Дзидич
8
Казарян
88
Каньяс
3
Вицюс
15
Порываев
91
Хижниченко
14
Финонченко
49
Форрест
4
ван Дейк
4
ван Дейк
49
Форрест
15
Коммонс
11
Бурригтер
11
Бурригтер
15
Коммонс
14
Финонченко
78
Зенкович
78
Зенкович
14
Финонченко
Остались в запасе
Селтик
Шахтер Караганда
10
Дилан МакГеох
ЦП
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Стас Покатилов
ВР
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
10
Дилан МакГеох
ЦП
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
32
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Стас Покатилов
ВР
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Селтик - Шахтер Караганда
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Селтик Парк
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