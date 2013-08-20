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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер Караганда - Селтик
Шахтер Караганда - Селтик: обзор матча 20 августа 2013
Шахтер Караганда
20.08.2013, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Селтик
12'
А. Финонченко
77'
С. Хижниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Селтик
82'
Замена
А. Бальде
️️️️
Э. Исагирре
Замена
И. Зенкович
️️️️
А. Финонченко
82'
ГОЛ! 2:0!
С. Хижниченко
77'
67'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
М. Лустиг
45'
Желтая карточка
С. Муйоколо
ГОЛ! 1:0!
А. Финонченко
Пас отдал
Н. Васильевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
35
Александр Мокин
ВР
4
Никола Васильевич
ЦЗ
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
87
Александар Симчевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Андрей Порываев
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Шахтер Караганда
1
Стас Покатилов
ВР
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Том Рогич
АП
17
Амидо Бальде
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-4-2
35
Мокин
4
Васильевич
87
Симчевич
2
Малый
20
Дзидич
15
Порываев
88
Каньяс
8
Казарян
3
Вицюс
91
Хижниченко
14
Финонченко
3-2-3-1-1
17
Форстер
4
Малгрю
3
Исагирре
4
ван Дейк
23
Лустиг
22
Муйоколо
8
Браун
16
Ледли
15
Коммонс
49
Форрест
30
Самарас
14
Финонченко
78
Зенкович
78
Зенкович
14
Финонченко
3
Исагирре
17
Бальде
17
Бальде
3
Исагирре
23
Лустиг
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
23
Лустиг
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Селтик
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Стас Покатилов
ВР
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Стас Покатилов
ВР
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Шахтер Караганда - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Астана Арена
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