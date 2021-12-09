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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Бетис
Селтик - Бетис: обзор матча 09 декабря 2021
Селтик
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 6 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
3'
С. Уэлш
72'
Э. Хендерсон
78'
Д. Тернбулл (П)
69'
С. Бэйн (АГ)
75'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Бетис
80'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Тельо
79'
Замена
В. Жозе
️️️️
В. Карвалью
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Тернбулл
78'
76'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
76'
Замена
М. Монтойя
️️️️
А. Руйбаль
75'
ГОЛ! 2:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Каналес
ГОЛ! 2:1!
Э. Хендерсон
Пас отдал
М. Джонстон
72'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
К. Фурухаси
71'
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Бэйн
Пас отдал
Б. Иглесиас
Замена
М. Джонстон
️️️️
А. Монтгомери
65'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Л. Шоу
65'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
И. Соро
65'
63'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Лайнес
55'
Желтая карточка
А. Руйбаль
49'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
Л. Шоу
33'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
А. Айети
28'
24'
Желтая карточка
Д. Лайнес
Желтая карточка
И. Соро
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Уэлш
Пас отдал
Л. Абада
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Лайам Шоу
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Селтик
1
Джо Харт
ВР
21
Тоби Олувайеми
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-1-1
19
Бэйн
3
Монтгомери
5
Скейлз
3
Урогиде
23
Уэлш
55
Биттон
29
Шоу
16
МакКарти
19
Соро
11
Абада
9
Айети
3-1-1-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
6
Гонсалес
33
Миранда
10
Карвалью
24
Акуоку
17
Хоакин
24
Руйбаль
37
Тельо
7
Иглесиас
16
Лайнес
3
Монтгомери
10
Джонстон
10
Джонстон
3
Монтгомери
29
Шоу
42
МакГрегор
42
МакГрегор
29
Шоу
19
Соро
14
Тернбулл
14
Тернбулл
19
Соро
Фурухаси
20
Хендерсон
20
Хендерсон
Фурухаси
9
Айети
7
Фурухаси
7
Фурухаси
9
Айети
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
24
Руйбаль
33
Монтойя
33
Монтойя
24
Руйбаль
16
Лайнес
20
Каналес
20
Каналес
16
Лайнес
10
Карвалью
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
10
Карвалью
37
Тельо
7
Хуанми
7
Хуанми
37
Тельо
Остались в запасе
Селтик
Бетис
1
Джо Харт
ВР
21
Тоби Олувайеми
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Даниэль Ребольо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
21
Тоби Олувайеми
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Селтик - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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