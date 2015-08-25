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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Селтик
Мальме - Селтик: обзор матча 25 августа 2015
Мальме
25.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Селтик
23'
М. Розенберг
54'
Д. Боята (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Селтик
Желтая карточка
М. Розенберг
90'
+4
Замена
А. Мехмети
️️️️
Ж. Инге Бергет
90'
+3
85'
Желтая карточка
С. Йохансен
84'
Желтая карточка
К. Коммонс
Замена
Э. Ракип
️️️️
В. Родич
82'
79'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Д. Форрест
Желтая карточка
А. Тиннерхольм
75'
72'
Замена
Н. Чифци
️️️️
Н. Биттон
65'
Желтая карточка
Н. Биттон
Желтая карточка
Ф. Карвальо
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Боята
54'
48'
Желтая карточка
Д. Боята
46'
Замена
К. Коммонс
️️️️
С. Армстронг
Замена
Ф. Карвальо
️️️️
Р. Бенгтссон
46'
38'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
Желтая карточка
В. Родич
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Пас отдал
Й. Йотун
23'
20'
Желтая карточка
В. ван Дейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
20
Владимир Родич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
4-3-3
1
Виланд
3
Тиннерхольм
20
Бенгтссон
4
Арнасон
19
Йотун
8
Аду
20
Родич
6
Левицки
28
Джурдич
14
Бергет
9
Розенберг
4-1-3-1-1
1
Гордон
17
Джанко
4
ван Дейк
4
Малгрю
28
Боята
55
Биттон
8
Браун
10
Йохансен
17
Армстронг
49
Форрест
29
Гриффитс
20
Бенгтссон
25
Карвальо
25
Карвальо
20
Бенгтссон
20
Родич
6
Ракип
6
Ракип
20
Родич
14
Бергет
26
Мехмети
26
Мехмети
14
Бергет
17
Армстронг
15
Коммонс
15
Коммонс
17
Армстронг
49
Форрест
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
49
Форрест
55
Биттон
27
Чифци
27
Чифци
55
Биттон
Остались в запасе
Мальме
Селтик
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Мальме - Селтик
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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