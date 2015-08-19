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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Мальме
Селтик - Мальме: обзор матча 19 августа 2015
Селтик
19.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Мальме
3'
Л. Гриффитс
10'
Н. Биттон
61'
Л. Гриффитс
52'
Ж. Инге Бергет
90+5'
Ж. Инге Бергет
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Мальме
90'
+5
Желтая карточка
Й. Йотун
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
Ф. Карвальо
Желтая карточка
Н. Чифци
90'
+1
81'
Замена
Т. Сана
️️️️
Э. Ракип
Замена
Э. Эмброуз
️️️️
М. Лустиг
80'
75'
Желтая карточка
Э. Ракип
Желтая карточка
С. Браун
75'
Замена
Н. Чифци
️️️️
Л. Гриффитс
74'
72'
Замена
Ф. Карвальо
️️️️
М. Эйкрем
68'
Желтая карточка
А. Тиннерхольм
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
С. Армстронг
62'
ГОЛ! 3:1!
Л. Гриффитс
61'
52'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
М. Эйкрем
ГОЛ! 2:0!
Н. Биттон
Пас отдал
С. Йохансен
10'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гриффитс
Пас отдал
С. Йохансен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
20
Владимир Родич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Никола Джурдич
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гордон
23
Лустиг
4
ван Дейк
28
Боята
3
Исагирре
55
Биттон
10
Йохансен
17
Армстронг
8
Браун
49
Форрест
29
Гриффитс
4-3-1-2
1
Виланд
3
Тиннерхольм
20
Бенгтссон
19
Йотун
4
Арнасон
6
Ракип
20
Родич
6
Левицки
23
Эйкрем
14
Бергет
28
Джурдич
23
Лустиг
4
Эмброуз
4
Эмброуз
23
Лустиг
17
Армстронг
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
17
Армстронг
29
Гриффитс
27
Чифци
27
Чифци
29
Гриффитс
23
Эйкрем
25
Карвальо
25
Карвальо
23
Эйкрем
6
Ракип
22
Сана
22
Сана
6
Ракип
Остались в запасе
Селтик
Мальме
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Ронни Дейла
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Селтик - Мальме
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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