Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Селтик
Интер - Селтик: обзор матча 26 февраля 2015
Интер
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Селтик
88'
Ф. Гуарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Селтик
90'
+4
Желтая карточка
К. Коммонс
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Р. Паласио
89'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Д. Сантон
88'
86'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
85'
Желтая карточка
Н. Биттон
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
Д. Д'Амброзио
81'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Эрнанес
80'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
78'
78'
Замена
К. Коммонс
️️️️
С. Армстронг
71'
Желтая карточка
К. Гордон
59'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Гуидетти
53'
Желтая карточка
Э. Исагирре
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
43'
40'
Замена
Э. Эмброуз
️️️️
Г. Маккей-Стивен
37'
Вторая желтая
В. ван Дейк
27'
Желтая карточка
В. ван Дейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Каррисо
18
Сантон
15
Жуан
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
17
Медель
13
Гуарин
10
Эрнанес
10
Шакири
8
Паласио
9
Икарди
4-1-4-1
1
Гордон
64
Денайе
2
Мэтьюз
4
ван Дейк
3
Исагирре
55
Биттон
10
Йохансен
8
Браун
17
Армстронг
11
Маккей-Стивен
11
Гуидетти
33
Д'Амброзио
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
33
Д'Амброзио
10
Эрнанес
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Эрнанес
8
Паласио
47
Пушкаш
47
Пушкаш
8
Паласио
11
Гуидетти
49
Форрест
49
Форрест
11
Гуидетти
11
Маккей-Стивен
4
Эмброуз
4
Эмброуз
11
Маккей-Стивен
17
Армстронг
15
Коммонс
15
Коммонс
17
Армстронг
Остались в запасе
Интер
Селтик
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Интер - Селтик
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Селтик
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+