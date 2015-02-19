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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Интер
Селтик - Интер: обзор матча 19 февраля 2015
Селтик
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Интер
24'
С. Армстронг
26'
У. Кампаньяро (АГ)
90+3'
Д. Гуидетти
4'
Д. Шакири
13'
Д. Шакири
45'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Интер
ГОЛ! 3:3!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Л. Хендерсон
90'
+3
Желтая карточка
Л. Хендерсон
90'
Желтая карточка
С. Йохансен
88'
81'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Э. Эмброуз
️️️️
А. Мэтьюз
81'
79'
Замена
Додо
️️️️
З. Кузманович
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
С. Армстронг
75'
75'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Икарди
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Л. Гриффитс
75'
Желтая карточка
В. ван Дейк
71'
67'
Желтая карточка
Д. Сантон
45'
ГОЛ! 2:3!
Р. Паласио
37'
Желтая карточка
Д. Шакири
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
У. Кампаньяро
26'
ГОЛ! 1:2!
С. Армстронг
Пас отдал
А. Мэтьюз
24'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шакири
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-4-1
1
Гордон
2
Мэтьюз
4
ван Дейк
64
Денайе
3
Исагирре
55
Биттон
8
Браун
10
Йохансен
11
Маккей-Стивен
17
Армстронг
29
Гриффитс
4-1-2-1-2
22
Каррисо
18
Сантон
15
Жуан
14
Кампаньяро
13
Раноккия
17
Медель
8
Кузманович
13
Гуарин
10
Шакири
8
Паласио
9
Икарди
2
Мэтьюз
4
Эмброуз
4
Эмброуз
2
Мэтьюз
17
Армстронг
6
Хендерсон
6
Хендерсон
17
Армстронг
29
Гриффитс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
29
Гриффитс
8
Кузманович
16
Додо
16
Додо
8
Кузманович
9
Икарди
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Икарди
Остались в запасе
Селтик
Интер
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Селтик - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Селтик Парк
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