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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица - Сельта
Ибица - Сельта: обзор матча 05 января 2021
Ибица
05.01.2021, вторник, 19:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
5 : 2
Завершен
Сельта
12'
S. Castel
27'
S. Castel
90+3'
А. Родадо
79'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ибица - Сельта
ГОЛ! 3:1!
А. Родадо
90'
+3
90'
+1
Пенальти не реализован!
С. Мина
Желтая карточка
J. Pardo
79'
79'
Желтая карточка
С. Мина
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Мина
Замена
J. Pardo
️️️️
J. Lara
75'
Замена
А. Родадо
️️️️
S. Castel
65'
63'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Бельтран
63'
Замена
Д. Суарес
️️️️
О. Йокушлу
63'
Замена
️️️️
Э. Мор
63'
Замена
Б. Мендес
️️️️
М. Баэса
61'
Желтая карточка
Х. Фонтан
52'
Желтая карточка
О. Йокушлу
ГОЛ! 2:0!
S. Castel
27'
ГОЛ! 1:0!
S. Castel
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ибица
1
Germán Parreño
ВР
22
Kike López
ЦЗ
2
Francisco Grima
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
9
S. Castel
ЦФ
3
Давид Гольдар
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ибица
6
Кваси Сибо
ЦП
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
28
Mateo Enríquez
ЦФ
13
Kellyan García
ЦФ
0
J. Pardo
ЦФ
16
Héctor Martínez
ЦФ
9
Анхель Родадо
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
2-2-3
1
22
2
15
8
3
3
Гольдар
9
4-1-2-2-1
25
Вильяр
5
Каррейра
4
Айду
3
Фонтан
24
Мартин
13
Тапиа
8
Бельтран
5
Йокушлу
7
Мор
8
Баэса
11
Де Леон
15
0
0
15
9
9
Родадо
9
Родадо
9
8
Баэса
10
Мендес
10
Мендес
8
Баэса
5
Йокушлу
4
Суарес
4
Суарес
5
Йокушлу
8
Бельтран
77
Мина
77
Мина
8
Бельтран
Остались в запасе
Ибица
Сельта
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
28
Mateo Enríquez
ЦФ
13
Kellyan García
ЦФ
16
Héctor Martínez
ЦФ
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Sergio Cirio
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
15
Лукас Оласа
ЛЗ
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
28
Mateo Enríquez
ЦФ
13
Kellyan García
ЦФ
16
Héctor Martínez
ЦФ
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Sergio Cirio
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Остались в запасе
15
Лукас Оласа
ЛЗ
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Ибица - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кинтанар дель Рей
1 : 1
29.10.2025
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Конкенсе
1 : 0
30.10.2024
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вильяновенсе
2 : 1
02.11.2023
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Сеута
3 : 2
21.12.2022
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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