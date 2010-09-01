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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кастельон - Португалете
Кастельон - Португалете: обзор матча 01 сентября 2010
Кастельон
01.09.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Португалете
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кастельон - Португалете
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0
0
Желтые карточки
0
0
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