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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Кальяри
Специя - Кальяри: обзор матча 12 марта 2022
Специя
12.03.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
55'
М. Эрлич
74'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Кальяри
Замена
С. Феррер
️️️️
Э. Гьяси
90'
+1
84'
Желтая карточка
Г. Цаппа
Замена
П. Христов
️️️️
С. Бастони
83'
75'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
Р. Манай
75'
ГОЛ! 2:0!
Р. Манай
Пас отдал
В. Коваленко
74'
72'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Ловато
Замена
В. Коваленко
️️️️
К. Агудело
68'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Верде
68'
62'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Дейола
62'
Замена
Р. Марин
️️️️
Д. Базелли
ГОЛ! 1:0!
М. Эрлич
Пас отдал
Д. Верде
55'
46'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Дальберт
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Педро
Пенальти не реализован!
Д. Верде
36'
30'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-2-2-1
49
Проведель
4
Кивиор
43
Николау
6
Эрлич
13
Реца
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Агудело
10
Верде
3-2-3-2
28
Краньо
5
Ловато
18
Гольданига
15
Альтаре
16
Белланова
29
Дальберт
14
Дейола
33
Грасси
33
Базелли
9
Жоао Педро
30
Паволетти
10
Бастони
55
Христов
55
Христов
10
Бастони
11
Гьяси
4
Феррер
4
Феррер
11
Гьяси
7
Агудело
21
Коваленко
21
Коваленко
7
Агудело
10
Верде
7
Манай
7
Манай
10
Верде
29
Дальберт
4
Цаппа
4
Цаппа
29
Дальберт
33
Базелли
18
Марин
18
Марин
33
Базелли
14
Дейола
26
Перейро
26
Перейро
14
Дейола
5
Ловато
17
Кейта
17
Кейта
5
Ловато
Остались в запасе
Специя
Кальяри
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Специя - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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