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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Унион - Кадис
Реал Унион - Кадис: обзор матча 13 ноября 2022
Реал Унион
13.11.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Кадис
16'
N. Sánchez
90+3'
N. Sánchez
15'
Лукас
60'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Унион - Кадис
ГОЛ! 2:2!
N. Sánchez
90'
+3
Желтая карточка
C. Núñez
87'
77'
Замена
Б. Окампо
️️️️
А. Мабиль
73'
Желтая карточка
А. Бланко
69'
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Негредо
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Негредо
46'
Замена
И. Альехо
️️️️
И. Карселен
46'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Х. Мари
44'
Желтая карточка
А. Негредо
ГОЛ! 1:1!
N. Sánchez
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Пас отдал
С. Арсамендия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Унион
2
Хон Арамбуру
ЦЗ
4
Antonio Montoro
ЦЗ
3
Kijera
ЦЗ
10
Quique Rivero
ЦП
11
Aitor Seguin
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
0
A. Oyarzun
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Лукас
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Унион
33
Виктор Парада
ЦЗ
18
Miguel Santos
ЦЗ
10
Chema Núñez
ЦП
0
J. Luque
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
3
Фали
ЦЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
77
Мамади Диарра
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-2-3
2
Арамбуру
4
3
10
11
13
0
23
3-1-2-1-2
1
Жиль
20
Карселен
23
Эрнандес
15
Арсамендия
6
Хосе Мари
8
Бланко
11
Мабиль
10
Бонгонда
21
Негредо
7
Лукас
11
Мабиль
17
Окампо
17
Окампо
11
Мабиль
6
Хосе Мари
6
Аларкон
6
Аларкон
6
Хосе Мари
20
Карселен
14
Альехо
14
Альехо
20
Карселен
21
Негредо
20
Хименес
20
Хименес
21
Негредо
Остались в запасе
Реал Унион
Кадис
33
Виктор Парада
ЦЗ
18
Miguel Santos
ЦЗ
10
Chema Núñez
ЦП
0
J. Luque
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
3
Фали
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
77
Мамади Диарра
ЛВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
33
Виктор Парада
ЦЗ
18
Miguel Santos
ЦЗ
10
Chema Núñez
ЦП
0
J. Luque
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
3
Фали
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
77
Мамади Диарра
ЛВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал Унион - Кадис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Унион
Испания. Кубок, 2 раунд
Реал Унион
0 : 1
20.12.2022
Мальорка
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Унион
3 : 2
13.11.2022
Кадис
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
2 : 0
02.12.2021
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
6 : 1
10.11.2010
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Унион
0 : 4
27.10.2010
Севилья
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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