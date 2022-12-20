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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Унион - Мальорка
Реал Унион - Мальорка: обзор матча 20 декабря 2022
Реал Унион
20.12.2022, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Мальорка
20'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Унион - Мальорка
90'
+1
Желтая карточка
Анхель
85'
Замена
Анхель
️️️️
В. Мурики
Замена
C. Bravo
️️️️
A. Montoro
83'
82'
Желтая карточка
В. Мурики
77'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Л. Кан Ин
Желтая карточка
A. Montoro
76'
25'
Желтая карточка
А. Раильо
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Унион
4
Antonio Montoro
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ЦЗ
11
Aitor Seguin
ЦП
10
Chema Núñez
ЦП
15
Julen Azkue
ЦП
10
Quique Rivero
ЦП
9
Jon Ander Pérez
ЦФ
0
A. Oyarzun
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Унион
33
Виктор Парада
ЦЗ
6
Jagoba Beobide
ЦП
0
C. Bravo
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
0
J. Luque
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
2-4-2
4
2
Арамбуру
11
15
10
10
0
9
3-2-2-2-1
1
Грейф
22
Настасич
21
Раильо
24
Вальент
20
Гонсалес
24
Коста
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
4
0
0
4
7
Кан Ин
9
Кадевере
9
Кадевере
7
Кан Ин
19
Мурики
9
Анхель
9
Анхель
19
Мурики
Остались в запасе
Реал Унион
Мальорка
33
Виктор Парада
ЦЗ
6
Jagoba Beobide
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
0
J. Luque
ЦФ
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
33
Виктор Парада
ЦЗ
6
Jagoba Beobide
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
0
J. Luque
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал Унион - Мальорка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Унион
Испания. Кубок, 2 раунд
Реал Унион
0 : 1
20.12.2022
Мальорка
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Унион
3 : 2
13.11.2022
Кадис
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
2 : 0
02.12.2021
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
6 : 1
10.11.2010
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Унион
0 : 4
27.10.2010
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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