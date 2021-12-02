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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кристо Атлетико - Реал Унион
Кристо Атлетико - Реал Унион: обзор матча 02 декабря 2021
Кристо Атлетико
02.12.2021, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Реал Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кристо Атлетико - Реал Унион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристо Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Кристо Атлетико
1 : 2
14.12.2021
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
2 : 0
02.12.2021
Реал Унион
Реал Унион
Испания. Кубок, 2 раунд
Реал Унион
0 : 1
20.12.2022
Мальорка
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Унион
3 : 2
13.11.2022
Кадис
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
2 : 0
02.12.2021
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
6 : 1
10.11.2010
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Унион
0 : 4
27.10.2010
Севилья
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