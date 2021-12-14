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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кристо Атлетико - Эспаньол
Кристо Атлетико - Эспаньол: обзор матча 14 декабря 2021
Кристо Атлетико
14.12.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Эспаньол
6'
A. Sualdea
47'
В. Лей
87'
С. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристо Атлетико - Эспаньол
90'
+5
Желтая карточка
Д. Вила
87'
ГОЛ! 1:2!
С. Гомес
Пас отдал
Д. Вила
83'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
75'
Желтая карточка
С. Дардер
75'
Замена
M. Svensson
️️️️
О. Мелендо
62'
Желтая карточка
Ф. Калеро
58'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Мерида
58'
Замена
С. Дардер
️️️️
А. Эмбарба
58'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
В. Лей
47'
ГОЛ! 1:1!
В. Лей
Пас отдал
Л. Морон
ГОЛ! 1:0!
A. Sualdea
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристо Атлетико
22
David Morante
ЦЗ
8
Diego Gonzalez
ЦЗ
5
Josua Pérez
ЦЗ
18
David Gallego
ЦП
9
Alfredo Sualdea
ЦП
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Кристо Атлетико
11
Альваро Гомес
ЦП
21
Juan Moreno
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
26
Альваро Гарсия
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
M. Svensson
ЦФ
3-2
22
8
5
18
9
4-2-3-1
1
Гарсия
14
Мигелон
12
Калеро
6
Кабрера
12
Вила
8
Мерида
8
Морланес
21
Мелендо
10
Меламед
7
Лей
80
Морон
12
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
12
Калеро
8
Мерида
22
Видаль
22
Видаль
8
Мерида
Эмбарба
10
Дардер
10
Дардер
Эмбарба
7
Лей
7
Пуадо
7
Пуадо
7
Лей
23
Эмбарба
23
Эмбарба
21
Мелендо
9
9
21
Мелендо
Остались в запасе
Кристо Атлетико
Эспаньол
11
Альваро Гомес
ЦП
21
Juan Moreno
ЦФ
13
Ойер
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
26
Альваро Гарсия
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
11
Альваро Гомес
ЦП
21
Juan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
26
Альваро Гарсия
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Кристо Атлетико - Эспаньол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристо Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Кристо Атлетико
1 : 2
14.12.2021
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
2 : 0
02.12.2021
Реал Унион
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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