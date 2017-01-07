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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Бертон Альбион
Уотфорд - Бертон Альбион: обзор матча 07 января 2017
Уотфорд
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
21'
К. Кабаселе
77'
Д. Синклэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Бертон Альбион
80'
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
ГОЛ! 2:0!
Д. Синклэйр
77'
62'
Желтая карточка
Т. Фланаган
Замена
Б. Джа-Джедже
️️️️
Ю. Кабуль
60'
45'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
32'
Замена
Д. Уорд
️️️️
У. Миллер
ГОЛ! 1:0!
К. Кабаселе
21'
Замена
С. Предль
️️️️
К. Кэткарт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
24
Джером Синклэйр
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
27
Кристиан Кабаселе
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бертон Альбион
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
4
Том Нэйлор
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
3-1-3-2
25
Пантилимон
3
Бритос
4
Кабуль
20
Кэткарт
6
Капу
24
Синклэйр
6
Дукуре
27
Кабаселе
9
Игало
14
Дини
3-3-2-1
2
Брэйфорд
2
Фланаган
5
МакФадзин
16
Палмер
7
Улльямсон
22
Дайер
10
Харнесс
4
Нэйлор
31
Миллер
20
Кэткарт
4
Предль
4
Предль
20
Кэткарт
4
Кабуль
21
Джа-Джедже
21
Джа-Джедже
4
Кабуль
31
Миллер
16
Уорд
16
Уорд
31
Миллер
Остались в запасе
Уотфорд
Бертон Альбион
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Уотфорд - Бертон Альбион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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