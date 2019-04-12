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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Трабзонспор
Бурсаспор - Трабзонспор: обзор матча 12 апреля 2019
Бурсаспор
12.04.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Трабзонспор
90'
+4
Желтая карточка
М. Хосейни
Желтая карточка
С. Баджи
80'
38'
Желтая карточка
Х. Соса
Желтая карточка
А. Кара
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бурсаспор
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-2-1-2
10
Эрдоган
27
Шеджу
26
Ярдымджи
14
Латовлевич
35
Кара
25
Баджи
8
Торун
6
Савье
25
Сахо
2-2-1-2
5
Хосейни
27
Перейра
10
Шахан
7
Соса
97
Языджи
9
Нвакаеме
81
Экубан
Остались в запасе
Бурсаспор
Трабзонспор
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
15
Зарго Туре
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Остались в запасе
15
Зарго Туре
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бурсаспор - Трабзонспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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